يوم الاثنين العراق على موعد مع أعلى درجات حرارة لصيف هذا العام

توقع رئيس المنبئين الجويين الأقدم ومدير البيئة/الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق محمود عبد اللطيف ان يسجل يوم الاثنين المقبل 10 حزيران أعلى درجات الحرارة في الصيف الحالي.
وأوضح عبد اللطيف أن "تاريخ المناخ في العراق يؤكد أن موجة الحر هذه الأيام لم يشهدها شهر حزيران على الاطلاق"، مبينًا أن "درجات الحرارة في الشهر الحالي هي الأقسى على مر التاريخ".
ولفت إلى أن "خرائط تحليل الطقس العالمية، تتوقع ان يسجل يوم الاثنين 10حزيران، أعلى درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ونتوقع انخفاض قليل في درجات الحرارة للمنطقتين الشمالية والوسطى يوم الأربعاء المقبل".
وتابع المنبئ الجوي أن "درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع في المنطقة الجنوبية ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في خانقين والبصرة والعمارة الى 51-52 درجة مئوية".
يذكر أن درجات الحرارة وصلت في العاصمة بغداد يوم الأربعاء 5 حزيران الى 47 درجة مئوية فيما سجلت البصرة درجة حرارة وصلت لـ49 درجة مئوية.
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