لافروف يبحث مع غوتيريس الوضع في سوريا وفنزويلا وأوكرانيا

أكّدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وتبادل معه وجهات النظر حول الوضع في سوريا وفنزويلا وشرقي أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "الجانبين شددا على عدم وجود بديل للطرق السياسية والدبلوماسية لحل هذه الأزمات وغيرها".
وكشفت الوزارة أن "الجانبين بحثا آفاق تحسين ورفع كفاءة الأمم المتحدة، بما في ذلك في مجال منع نشوب النزاعات وحلها، وكذلك قضايا التعاون بين روسيا وهذه المنظمة العالمية"، لافتة إلى أن "الجانبين أكدا مجددًا الالتزام المتبادل بتعزيز مبادئ التعددية وأولوية القانون الدولي في العلاقات الدولية".
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