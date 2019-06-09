لافروف يبحث مع غوتيريس الوضع في سوريا وفنزويلا وأوكرانيا

أكّدت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان، أن "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ التقى الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، وتبادل معه وجهات النظر حول الوضع في ​سوريا​ و​فنزويلا​ وشرقي ​أوكرانيا​"، مشيرة إلى أن "الجانبين شددا على عدم وجود بديل للطرق السياسية والدبلوماسية لحل هذه الأزمات وغيرها".

وكشفت الوزارة أن "الجانبين بحثا آفاق تحسين ورفع كفاءة ​الأمم المتحدة​، بما في ذلك في مجال منع نشوب النزاعات وحلها، وكذلك قضايا التعاون بين ​روسيا​ وهذه المنظمة العالمية"، لافتة إلى أن "الجانبين أكدا مجددًا الالتزام المتبادل بتعزيز مبادئ التعددية وأولوية القانون الدولي في العلاقات الدولية".