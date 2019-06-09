حماس: المقاومة وحدها قادرة على إبطال صفقة القرن

أكّد المتحدث باسم ​حركة حماس​ حازم قاسم أن "الحركة أكّدت مرارًا استعدادها للاجتماع مع السلطة لمواجهة ​صفقة القرن​"، مشددًا على أن "​المقاومة​ وحدها قادرة على إبطال صفقة القرن".

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