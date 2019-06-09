إصابة 10 أشخاص بحادث في مترو بوسطن الأميركية

أفادت قناة CBS News التلفزيونية، بأن "10 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث خروج قطار عن قضبان سكة الحديد، في ​مترو الأنفاق​ بمدينة ​بوسطن​ بولاية ماساتشوستس الأميركية"، مشيرة إلى أن "الحادث وقع حين كان ​القطار​ ينقل 150 راكبًا".

وأشارت القناة، إلى أن "إصابات الضحايا لا تشكل تهديدًا للحياتهم"، لافتة إلى أن "الحادث أسفر عن تأخير في حركة القطارات، وطُلب من السكان المحليين اختيار طرق نقل بديلة".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية تحقق في أسباب الحادث.

يذكر أن مترو الأنفاق في بوسطن افتتح عام 1897 أي بعد 34 عامًا من ظهوره في لندن وقبل ظهوره في ​نيويورك​ بثلاث سنوات.