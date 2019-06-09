حاصباني: السجالات لن تطير الحكومة بسبب وجود تسوية واضحة

أشار نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​، في حديث تلفزيوني، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد خفضاً للسقوف مع بدء النقاش في المصالح التي يرعاها رعاة التسويات، مؤكداً أن السجالات لن تطير الحكومة بسبب وجود تسوية واضحة بغض النظر عن أسبابها وأهدافها.

ولفت حاصباني إلى أن السجالات السياسية تحصل تمهيداً للتعيينات أو بداية نقاش ملفات جديدة، متمنياً أن لا تكون تمهيداً لمفاوضات على مكاسب معينة.

وشدد على أن التركيز يجب أن يكون على تنفيذ الخطط والقرارات التي اتخذتها الحكومة وعدم التلهي في سجالات يميناً ويساراً، وألا يخلق أحد سجالات لتبرير فشله في تطبيق الخطط التي وضعها.