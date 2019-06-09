الجديد: عودة الحريري ستشهد إعادة تفعيل عمل الحكومة

كشفت مصادر وزارية، عبر قناة "الجديد"، أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ سيلتقي، بعد عودته إلى البلاد، رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، مشيرة إلى أن عودة الحريري ستشهد إعادة وصل ما انقطع بين أفراد الحكومة وإعادة تفعيلها.

كما وصفت المصادر الوزارية السجال بين "​التيار الوطني الحر​" وتيار "المستقبل" بـ"شدة وتزول".