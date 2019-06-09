كشفت مصادر وزارية، عبر قناة "الجديد"، أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيلتقي، بعد عودته إلى البلاد، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشيرة إلى أن عودة الحريري ستشهد إعادة وصل ما انقطع بين أفراد الحكومة وإعادة تفعيلها.
كما وصفت المصادر الوزارية السجال بين "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" بـ"شدة وتزول".
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: عودة الحريري ستشهد إعادة تفعيل عمل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.