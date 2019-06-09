بطيش: شحنة الأرز موجودة في مرفأ طرابلس ولم تدخل الأسواق اللبنانية

أكد وزير الإقتصاد والتجارة ​منصور بطيش​، في حديث تلفزيوني، أن شحنة الأرز التي أثارت الجدل لا تزال موجودة في ​مرفأ طرابلس​ ولم تدخل إلى الأسواق اللبنانية.

وكشف بطيش أن الوزارة صادرت أرز غير مطابق للمواصفات من أحد المستودعات في ضاحية من ضواحي بيروت.