بطيش: شحنة الأرز موجودة في مرفأ طرابلس ولم تدخل الأسواق اللبنانية

أكد وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش، في حديث تلفزيوني، أن شحنة الأرز التي أثارت الجدل لا تزال موجودة في مرفأ طرابلس ولم تدخل إلى الأسواق اللبنانية.
وكشف بطيش أن الوزارة صادرت أرز غير مطابق للمواصفات من أحد المستودعات في ضاحية من ضواحي بيروت.
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