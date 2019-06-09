لفت وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "على ​الدولة اللبنانية​ إعطائنا ​الموازنة​ من أجل دعم الحمعيات الخيرية والتي تعني بالمعوقيم لانه من غير المعقول أن يبقى الناس على هذه الحالة"، متسائلا: "إذا الدولة "شحادة" والوزارة "شحادة" الناس غير مضطرين للقيام بنفس الشيء".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: إذا الدولة والوزارة "شحادين" فالناس غير مضطرين للقيام بنفس الشيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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