وقفة تضامنية مع شهداء الجيش والقوة الأمنية في جديتا

نفذ عدد كبير من المتقاعدين وقفة تضامنية مع شهداء وجرحة ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ في ​ساحة الوطن​ في ​جديتا​، وأعلنوا تضامنهم الكامل مع الجيش والقوى الأمنية.

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