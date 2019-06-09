وقفة تضامنية مع شهداء الجيش والقوة الأمنية في جديتا

نفذ عدد كبير من المتقاعدين وقفة تضامنية مع شهداء وجرحة الجيش اللبناني والقوى الأمنية في ساحة الوطن في جديتا، وأعلنوا تضامنهم الكامل مع الجيش والقوى الأمنية.
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