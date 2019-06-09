الأنباء: جريصاتي سيزور دار الفتوى الاثنين وسيدلي بموقف سياسي

أشارت صحيفة الأنباء" الكويتية إلى أن ​دار الفتوى​ حددت يوم الاثنين موعدا لوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ راغبا بلقاء المفتي عبداللطيف دريان، وسيدلي بموقف سياسي، كما طلب "​التيار الوطني الحر​" موعدا لمنسقية بيروت في التيار لزيارة المفتي دريان وتقررت الزيارة يوم الاربعاء المقبل.

وفي معلومات "الأنباء" ان هذه الزيارات غايتها الاساسية دحض الانطباعات حول العدائية السياسية للتيار الحر حيال اهل السنة، وبالتالي التشديد على صلابة ​التسوية الرئاسية​، وتاليا التحالف مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​.