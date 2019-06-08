بوريطة: ليس لنا علم بتفاصيل “صفقة القرن”

قال وزير الخارجية ​​​ناصر بوريطة، اليوم السبت،​ إن المغرب ليس على اطلاع بتفاصيل خطة السلام الأميركية في ​الشرق الأوسط​ أو ما بات يعرف بـ”​صفقة القرن”.

وأكد بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في الرباط،، أن “المغرب مثل جميع الدول ليست لديه بعدُ معرفة بمضامين خطة سلام، وسيعبر عن موقفه حين يطلع على تفاصيل ومعطيات هذه المبادرة”

من جهته، قال الوزير الفرنسي ” لست مطلعًا على خطة السلام الأميركية الخاصة بالشرق الأوسط، نحن ننتظر الإفصاح عن هذه الخطة التي يتحدثون عنها”.

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من جهة أخرى وبخصوص قضية الصحراء المغربية جدد لودريان التأكيد، على موقف بلاده من مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي تعتبره “أساسا جادا وذا مصداقية لإيجاد حل متفاوض بشأنه”.

كما أعرب عن تقدير بلاده للعمل الذي قام به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، وكذا عن الأمل في أن يتواصل المسلسل الذي أطلقه بخصوص هذا الملف من أجل إيجاد حل نهائي ومتفاوض بشأنه للنزاع حول الصحراء المغربية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، قد حل في وقت سابق بالعاصمة الرباط، في زيارة رسمية للمغرب، للقاء مسؤولين مغاربة، والإعداد لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب.

لودريان وضع كذلك في جدول أنشطته في المغرب لقاءات ينتظر أن تجمعه مع الجالية الفرنسية المقيمة فيا لمغرب، حيث دعت عدد من القنصليات المغاربة المقيمين في المغرب للقاء لودريان، وهي اللقاءات المرتقب أن تستمر إلى حدود يوم الإثنين المقبل، ولن تقتصر على العاصمة الرباط.