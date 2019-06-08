عبر نصير مزراوي، لاعب المنتخب المغربي، المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، عن سعادته بالأجواء السائدة داخل عرين “الأسود” استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر.
وقال المرزاوي، في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن “نحن فريق قوي، جميع العناصر تتدرب بجدية كبيرة، تحضيرا لهذه المنافسة القارية، والكل عازم على تقديم بطولة كبيرة”.
وأكد إبن مدرسة أجاكس الهولندي بأن ” المنتخب المغربي جاهز لهذه التظاهرة”، كما شدد على أن اللاعبين “في حاجة إلى دعم الجماهير المغربية”.
إليكم تصريح المزراوي:
كانت هذه تفاصيل خبر المزراوي: نحن فريق قوي.. جاهزون لـ”الكان” وهذه رسالتي للجماهير المغربية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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