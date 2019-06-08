مراكش-آسفي.. خطأ في اختبار اللغة الفرنسية يستنفر الأكاديمية الجهوية

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عرفت الحصة الأولى من الإمتحان الجهوي لمادة اللغة الفرنسية، بجهة مراكش آسفي، صباح اليوم السبت، حالة من الإرتباك بعد تواجد خطأ، في موضوع النص المقترح في الإمتحان.
وجاء الخطأ في نص اللغة الفرنسية المقدم للتلاميذ، إذ إن الموضوع الذي تم اختياره للامتحان مقتبس من الرواية الأدبية للكاتب الفرنسي فيكتور هيغو، أدرجت فيها سطرين من رواية أخرى للكاتب المغرب أحمد الصفريوي “la boite à merveilles”.
وعرفت مراكز الامتحان بجهة مراكش آسفي حالة من الارتباك بعد اكتشاف الخطأ صباح اليوم، إذ تم إشعار الأكاديمية التي خصصت أطرا تعليمية للقيام بجولة على جميع الأقسام والمطالبة بالتشطيب على السطرين المضافيين بالخطأ.
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