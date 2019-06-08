تصفيات يورو 2020: إيطاليا تسحق اليونان بثلاثية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز منتخب إيطاليا على نظيره منتخب اليونان بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات ذهاب المجموعة العاشرة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وحسم المنتخب الإيطالي المباراة لصالحه منذ شوطها الأول، حيث افتتح اللاعب نيكولو باريلا باب التسجيل في الدقيقة 23، ثم في الدقيقة 30 أضاف اللاعب لورنزو إنسيني الهدف الثاني، بعدها حسم اللاعب ليوناردو بونوتشي المباراة بهدف ثالث لمنتخب إيطاليا.

وخلال مجريات الشوط الثاني سنحت أمام كلا المنتخبين فرصا تهديفية عديدة، إلا أن أي منهما لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف.

وبهذا الفوز رفع منتخب إيطاليا رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة العاشرة، في حين تجمد رصيد منتخب اليونان عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الثالث بالتقاسم مع البوسنة والهرسك.

هذا، وسيلاقي المنتخب الإيطالي في مباراته المقبلة نظيره البوسنة والهرسك يوم الثلاثاء القادم، في حين سيواجه المنتخب اليوناني نظيره منتخب أرمينيا في اليوم نفسه.