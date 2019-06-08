تصفيات يورو 2020: ألمانيا تهزم روسيا البيضاء بهدفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب ألمانيا الفوز على نظيره منتخب روسيا البيضاء بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن مباريات ذهاب المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأسفر شوط المباراة عن تقدم المنتخب الألماني بهدف أحرزه اللاعب ليروي سانيه بعد مرور 13 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 62 حسم اللاعب ماركو رويس المباراة بهدف ثان لصالح منتخب ألمانيا.

وبهذا الفوز رفع منتخب ألمانيا رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، في حين بقي رصيد منتخب روسيا البيضاء خاليا من النقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.

وسيلاقي منتخب ألمانيا في مباراته المقبلة نظيره منتخب إستونيا يوم الثلاثاء المقبل، في حين سيواجه المنتخب البيلاروسي نظيره منتخب إيرلندا الشمالية في اليوم ذاته.