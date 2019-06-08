القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب ألمانيا الفوز على نظيره منتخب روسيا البيضاء بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن مباريات ذهاب المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
وأسفر شوط المباراة عن تقدم المنتخب الألماني بهدف أحرزه اللاعب ليروي سانيه بعد مرور 13 دقيقة على بداية اللقاء.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 62 حسم اللاعب ماركو رويس المباراة بهدف ثان لصالح منتخب ألمانيا.
وبهذا الفوز رفع منتخب ألمانيا رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، في حين بقي رصيد منتخب روسيا البيضاء خاليا من النقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.
وسيلاقي منتخب ألمانيا في مباراته المقبلة نظيره منتخب إستونيا يوم الثلاثاء المقبل، في حين سيواجه المنتخب البيلاروسي نظيره منتخب إيرلندا الشمالية في اليوم ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر تصفيات يورو 2020: ألمانيا تهزم روسيا البيضاء بهدفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.