عكّا: إصابة متوسّطة لشاب بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب مساء السبت، شاب بجراح متوسطة، عقِب تعرّضه لإطلاق نار في شارع "إيلان" بمدينة عكا.
وقدّمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان وقوع الجريمة، الإسعافات الأولية للشّاب المُصاب، ونقلته إلى مشفى "نهاريا"، لاستكمال تلقّي العلاج.
ووصلت الشرطة إلى مكان الجريمة، حيث باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وخلفيات الجريمة، وتتبُّع الجُناة.
يُشار إلى أن شجارا نشب، يوم السبت، بين مجموعة شبّان، على أحد شواطئ عكا، دون أن يُبلغ عن إصابات، إلا أن الشرطة ذكرت لاحقا أنها أوقفت 4 أشخاص على صلة بالشجار، للتحقيق معهم حول أسبابه.
وقُتل الشاب حسني رباعي متأثّرا بجراحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء تناوله الإفطار في مطعم في مدينة عكا، مساء يوم الخميس، الموافق 30/5/2019.
يُذكر أن اليوم شهد جريمة إطلاق نار في مدينة الرملة، أسفرت عن مقتل غابي صهواني، وعن إصابة زوجته، بعد أن أُطلِق النار عليهما، إذ أُصيبا برصاص ملثّم مجهول الهويّة، اقتحم ساحة منزلهما، وأطلق النار على القتيل مستهدفا منطقة الرأس، ما أدى إلى مقتله لاحقا، وإصابة زوجته بجروح.
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