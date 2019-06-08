فرنسا: "السترات الصفراء" يتظاهرون للأسبوع الثلاثين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقعت اشتباكات وصفت بأنها محدودة، اليوم السبت، في الأسبوع الثلاثين على التوالي لاحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا مع تراجع عدد المتظاهرين بفارق كبير عن ذروته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعرض التلفزيون الفرنسي صورا لعدد قليل من المتظاهرين، يرشقون عربات الشرطة بمقذوفات في ضاحية درانسي قرب شمال باريس، بينما استخدمت الشرطة قنابل الغاز ومدافع المياه ضد المتظاهرين في مدينة مونبلييه بجنوب البلاد. وشهدت مدينة ديجون بوسط فرنسا اشتباكات أيضا.

وبحسب الحكومة الفرنسية، فإن 10300 شخص تظاهروا في أنحاء البلاد، مقارنة بنحو 9500 شخص يوم السبت الماضي.

لكن العدد منخفض بفارق كبير عن ذروة الاحتجاجات في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين، حين خرج ما يقدر بنحو 300 ألف شخص إلى الشوارع، في أيام السبت، في احتجاجات أسفرت في كثير من الأحيان عن أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق في باريس.