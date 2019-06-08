برشلونة: تصريح رسمي لإتمام بناء كنيسة ساغرادا فاميليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت السلطات في برشلونة، تصريحا رسميا لاستكمال أعمال إنشاء كنيسة لا ساغرادا فاميليا (العائلة المقدسة)، بعد مائة وسبعة وثلاثين عاما من الشروع في بنائها، وفق ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

وقالت بلدية مدينة برشلونة إنها أصدرت تصريح عمل لشركات البناء، يصلح العمل بموجبه حتى عام 2026، في الكنيسة التي صممها المعماري الإسباني الشهير أنطوني غاودي.

من جانبها، ذكرت شركة البناء التي تتولى المشروع أن المدة كافية للانتهاء من إقامة الأبراج المركزية فوق الكنيسة الكاثوليكية، التي تُعدّ أحد أشهر معالم المدينة.

وستدفع مدينة برشلونة 4.6 ملايين يورو (5.2 ملايين دولار) بمقتضى تعاقد تم التفاوض عليه مع مؤسسة مكرسة لإتمام تشييد ساغرادا فاميليا والحفاظ عليها، وفق المسؤولين في برشلونة.

وأُرسي حجر أساس الكنيسة عام 1882، لكن مسؤولي برشلونة يقولون إنه ليس من سجل يؤكد أن ترخيص بناء أصدر رغم التقدم بطلب للحصول على الترخيص عام 1885.