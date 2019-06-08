الجيش السوري يصد هجوما إرهابيا ويقتل عشرات المسلحين

في السياسة 9 يونيو,2019 نسخة للطباعة

إسرائيل تفتعل حريقا في الجولان المحتل

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الجيش السوري صد محاولة إرهابيين مهاجمة مواقع له أمس الاول، حيث قتل أكثر من 140 مسلحا منهم. وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء فيكتور كوبشيشين، في مؤتمر صحفي: “في 7 يونيو، ومع حلول الظلام، قام حوالي 500 مسلح من جماعة هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً المحظورة في روسيا) والتشكيلات المتحالفة معها، بمهاجمة مواقع الجيش السوري في بلدة الجبين وتل ملح في ريف حماة: شاركت في هجوم المسلحين ست دبابات وأربع مركبات قتالية للمشاة و 20 مركبة دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة وغيرها من المعدات العسكرية.

وكان الجيش السوري، شن صباح امس الاول هجوما معاكسا على مواقع مسلحي “جبهة النصرة” في 3 قرى، كان قد أخلاها مساء الخميس بريف حماة الشمالي. وقال مراسل “سبوتنيك” في حماة إن عملية الجيش، التي ما زالت مستمرة ـ حتى اعداد الخبرـ ، تم خلالها القضاء على العشرات من مسلحي “هيئة تحرير الشام” و”جيش العزة” وحلفائهما.

ونقل عن مصدر عسكري إن الجيش السوري بدأ عملية التقدم البري باتجاه بلدة كفرهود وتل الملح بريف حماة الشمالي، وتمكن من استعادة السيطرة عليها بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. كما ذكر المصدر أن العمل جار لتطهير المزارع الفاصلة بين تل ملح وقرية الجبين، وبذلك يكون قد حرر جميع المواقع التي أخلاها أمس الاول. وأشار إلى أن قوات الجيش استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة استعدادا للهجوم المعاكس، مشيرا إلى أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك قام بعملية تمهيد ناري كثيف طالت خطوط إمداد المسلحين في المنطقة وتحديدا على محاور الزكاة والأربعين واللطامنة وكفرزيتا.

على صعيد اخر، افتعلت إسرائيل مساء أمس الاول حريقا كبيرا في أراض زراعية ورعوية تقع إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي المحرر امتدت نيرانه إلى أراضي القرية. قال نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة حسين إسحق أن “افتعال الحرائق وغيرها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجولان المحتل أمر متوقع وهو مخالف للقرارات والاتفاقيات الدولية ويؤكد عدوانية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجولان السوري المحتل”، كما نقلت وكالة “سانا”. وأشار العقيد فراس سماره رئيس قسم الجاهزية في المحافظة إلى أن “سلطات الاحتلال قامت في وقت متأخر من الليل بإضرام النيران في المنطقة الواقعة إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت المحررة ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والأراضي الرعوية والعشبية فيها لافتا إلى أن إخماد النيران تم بالتعاون بين عناصر فوج الإطفاء ومديرية زراعة القنيطرة”. وأوضح مدير زراعة القنيطرة المهندس شامان أمس الاول أن الحريق المفتعل أدى إلى تضرر نحو 70 دونما من محصول القمح و20 دونما من الأراضي الرعوية.