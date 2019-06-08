إيران: العقوبات الأميركية على شركات البتروكيماويات إرهاب اقتصادي

في السياسة 9 يونيو,2019 نسخة للطباعة

طهران ـ واشنطن ـ وكالات: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن العقوبات الأميركية على الشركات البتروكيمياوية الإيرانية، مثال على “الإرهاب الاقتصادي”، واستمرار للأعمال العدائية المستمرة للبيت الأبيض ضد الشعب الإيراني.وأضاف عباس موسوي أمس السبت “سياسة الضغط الأميركية القصوى هي سياسة فاشلة جربها مرارا رؤساؤها السابقون.هذا المسار خاطئ، ويمكن للحكومة الأميركية أن تتأكد من أنها لن تحقق أيا من الأهداف المحددة لهذه السياسة”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع موسوي أن فرض العقوبات على شركات البتروكيماويات يثبث زيف مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستعداد للتفاوض مع إيران.

كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أنها وضعت 39 جهة مرتبطة بالبتروكيماويات الإيرانية في قائمة العقوبات.يأتي ذلك في إطار تشديد العقوبات الأميركية على إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل أكثر من عام، وتصاعد التوتر بين الجانبين الذي وصل إلى درجة قيام واشنطن بالدفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج.كما قال موسوي إن فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على إيران يظهر أن العرض الذي قدمته واشنطن لإجراء محادثات غير حقيقي. وقال موسوي في بيان “كان من الضروري الانتظار لأسبوع واحد فحسب حتى يتبين أن زعم الرئيس الأميركي بشأن المحادثات مع إيران مجرد كلام أجوف.سياسة الحد الأقصى من الضغوط الأميركية هي سياسة مهزومة”.من ناحيته اعتبر وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن مزاعم واشنطن حول استعدادها للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة مجرد كذب وخداع، بناء على التجارب السابقة معها. وقال حاتمي أمس السبت، إن أعداء إيران وخاصة أميركا، يستغلون أي حادث في المنطقة كتفجير الفجيرة، لاتهام طهران وتصعيد الأجواء ضدها. وأشار حاتمي إلى أن زعزعة الأمن في المنطقة يصب في مصلحة إسرائيل والأميركيين، لأنهم يسعون لنشر “سياسة “الإيرانوفوبيا” وبيع الأسلحة بمليارات الدولارات لدول المنطقة وتدمير مصادر الدول ونهب ثرواتها ودفع القضية الفلسطينية نحو النسيان”. وأضاف أن مزاعم استعداد أميركا للتفاوض دون شروط مسبقة مجرد أكاذيب، لأنها طرحت “عشرات الشروط والشروط المسبقة الأحادية وغير القانونية، وقامت بكل ما خططت له في الحرب الاقتصادية وتشديد العقوبات والضغوط السياسية ولم تدخر جهدا في مناصبة إيران العداء والحقد”. وأشار حاتمي إلى تواجد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة، معتبرا أن “القوة الدفاعية العالية” للجمهورية الإسلامية “سلبت العدو الجرأة على تنفيذ أي اعتداء، وهم يخشون أي حرب أو مواجهة محتملة مع إيران”. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد أكثر من مرة استعداده للتفاوض مع طهران حول صفقة نووية جديدة.