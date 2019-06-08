السودان: تشكيل لجنة تحقيق دولية في (فض الاعتصام) أبرز شروط (الحرية والتغيير) لعودة المفاوضات

في السياسة 9 يونيو,2019 نسخة للطباعة

الخرطوم ـ وكالات: أعلنت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، قبول وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في المفاوضات بين القوى المحركة للاحتجاجات في السودان والمجلس العسكري الانتقالي لكن بشروط. وتتمثل شروط قوى المعارضة في تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة والتي وقعت الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن مقتل نحو 100 من المعتصمين، كما نقلت “سي ان ان”. كما طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، بالإفراج غير المشروط عن جميع السودانيين الذين احتجزتهم السلطات السودانية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عودة خدمات الإنترنت التي تقول قوى إعلان الحرية والتغيير إن المجلس العسكري السوداني أمر بإيقافها. كانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أعلنت العصيان المدني الشامل، في كافة أنحاء السودان، وقطع كافة الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في الخرطوم، بعد مقتل نحو 100 شخص في أحداث فض قوات الأمن السودانية للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، الأسبوع الماضي. وكان الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قد عبر عن استعداد المجلس لعودة المفاوضات مرة أخرى بعد أن كان قد أعلن عقد انتخابات عامة في غضون 9 أشهر. ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، امس الاول وأجرى محادثات مع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء في قوى إعلان الحرية والتغيير في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا.

من جانبه، اكد المجلس العسكري الانتقالي في في السودان انفتاحه على التفاوض وحرصه على التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في السودان. وشدد المجلس فى تعميم صحفى تلقت وكالة الأنباء السودانية (سونا) نسخة منه، إنفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الامان بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في السودان.

وأعرب المجلس عن شكره لدولة أثيوبيا على مبادرتها وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية في السودان والتي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد.

الى ذلك، أوقفت قوات الأمن السودانية اثنين من قادة حركة الاحتجاج بعد لقائهما رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. والتقى آبي وفدا يمثل المعارضة ضم المعارضين محمد عصمت واسماعيل جلاب القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. وقال مساعدوهما لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ قوات الامن السودانية أوقفتهما لاحقا من دون أن تضيف اي تفاصيل.

وصرح مساعد لعصمت لوكالة الصحافة الفرنسية “عندما خرجنا من مبنى سفارة إثيوبيا (الجمعة بعد لقاء آبي) أوقفت سيارة فيها مسلحون محمد عصمت وأخذته إلى جهة لا نعلمها وبدون أن يقدموا اي تفاصيل”. واعتقل جلاب من منزله صباح أمس السبت.

وكانت قوات الأمن “أوقفت” الأربعاء نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال من منزله في الخرطوم ياسر عرمان الذي كان قد عاد إلى العاصمة السودانية من منفاه أواخر الشهر الفائت.

وعادت حركة السير بصورة جزئية في شوارع العاصمة الخرطوم، مع انتشار كبير لقوات الدعم السريع خاصة على الجسور والمواقع الحيوية. وقال شهود عيان لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن هناك “انتشارا كبيرا لقوات الدعم السريع بولاية الخرطوم، مع تمركز بعضها على الجسور وبعض المواقع الحيوية”، موضحين “هناك انتشار لعناصر الجيش والشرطة في مدن أم درمان والخرطوم بحري”. وأضاف شهود العيان “حركة السير عادت بصورة طبيعية جزئيا، عقب إزالة أجزاء واسعة من المتاريس في الشوارع الرئيسية بولاية الخرطوم بواسطة قوات الجيش السوداني”.