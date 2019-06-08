مقصلة أردوغان تطال أعضاء اللجنة العليا للانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات في تركيا عزل 13 مسؤولا في اللجنة العليا للانتخابات، وذلك قبل نحو 3 أسابيع من انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، كبرى المدن التركية.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، مساء أمس الأول، أن السلطات فتحت تحقيقا تأديبيا مع هؤلاء المسؤولين، بعد مزاعم بشأن تورطهم في "مخالفات"، وقعت في أثناء الانتخابات الأولى في بلدية إسطنبول التي تمت أواخر مارس الماضي.