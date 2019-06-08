علي النعيمي: عزمي بشارة يوظف تقارير إسرائيلية للإساءة للإمارات

قال الدكتور علي راشد النعيمي رئيس تحرير "العين الإخبارية"، السبت، إن الإسرائيلي عزمي بشارة يوظف تقارير إسرائيلية للإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة لتنظيم الحمدين الإرهابي.

وذكر الدكتور علي النعيمي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "الإعلامي الإسرائيلي عزمي بشارة يوظف تقارير إسرائيلية للإساءة للإمارات خدمة لتنظيم الحمدين الإرهابي، والتي يرعاها من خلال علاقاته الشخصية في الإعلام الإسرائيلي".

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ويوصف عزمي بشارة، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، بـ"عراب الفوضى" في المنطقة، وبوق قطر لنشر خطاب الكراهية والإرهاب.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير لها عزمي بشارة بأنه كلمة السر في موجة الفوضى التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، وكلمة السر أيضاً في محاولات قطر الساعية لعرقلة تشكيل جبهة مناهضة لسياسات إيران التخريبية والإرهابية.

وقالت الصحيفة الفرنسية في تقريرها إن النائب السابق بالكنسيت الإسرائيلي يشغل منصب "المستشار السري غير الرسمي لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والمشرف على الإمبراطورية الإعلامية وأكاديمية التغيير التابعة لقطر".

كما أن بداية الدور التخريبي لـ"بشارة" كانت مع ما يعرف بـ"أكاديمية التغيير"، التي كانت الذراع التخريبية لقطر والإخوان الإرهابية، لضرب وتمويل التطرف والإرهاب، عبر تشكيل فكر ووعي الشباب العربي على أسس الفوضى، انطلاقا من المقولة الوهمية في عالم السياسة: "إن بناء الدولة على أسس صحيحة يحتاج إلى الهدم تماما"، وهي تستند على ما يعرف بـ"استراتيجية حروب اللاعنف"، القائمة على هدم أركان ومرتكزات أي دولة.