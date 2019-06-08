مؤامرات إيران وفساد أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت الثامن من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي السياسية، تبرز مؤامرات إيران في تفخيخ جهود التفاوض بحجة استمرار العقوبات، وصفقة إس – 400 التي تدفع تركيا للهاوية، والمجلس العسكري يؤكد حرصه على التفاوض والتداول السلمي للسلطة، وتقدم الجيش الليبي على عدة محاور في طرابلس، وإشادات بجهود الوساطة الإثيوبية بين الفرقاء في السودان.
أما في الاقتصاد فتطالعون؛ تراجع ودائع القطاع العام في قطر 14 مليار دولار، وفساد أردوغان يصل لصندوق البطالة التركي، وحديث أمريكا عن اتفاق تاريخي محتمل مع الصين خلال قمة العشرين.
وإلى الرياضة تقرأون: دوري الأبطال يحفز جوارديولا للبقاء مع مانشستر سيتي.
وفي الفن، رقم قياسي جديد لسلمان خان في فيلم "بهارات".
وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم السبت 8 يونيو/حزيران 2019.. للاطلاع اضغط هنا.
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