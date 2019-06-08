"الصحة": تلقينا 32 بلاغا لحالات مرضية بين طلاب الثانوية العامة اليوم

كتب: مريم الخطري
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ32 بلاغًا لحالات مرضية، خلال أول أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
وأضاف...
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