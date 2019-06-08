الاتحاد الإفريقي: 91 مليون شخص يمرضون سنويا بالطعام الملوث

أعلن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي توماس كويسي كوارتي أن "نحو 91 مليون شخص يمرضون سنويا في القارة السمراء، بسبب الطعام الملوث"، مشيرًا إلى أنه "حان الوقت لأن يصبح ​الأمن​ الغذائي أولوية في ​إفريقيا​".

من جهته، أكّد سفير مصر في الاتحاد الإفريقي أسامة محمد عبد الخالق، أن "ربع إجمالي الوفيات العالمية بسبب الاستهلاك غير الآمن للأغذية، يحدث في إفريقيا"، موضحًا أن "عدد الوفيات يصل إلى 137 ألف شخص كل عام في إفريقيا".

وبحسب ​منظمة الصحة العالمية​، فإن "نحو 600 مليون شخص، أو واحد من كل عشرة أشخاص في العالم، يصابون سنويًا بأمراض نتيجة تناول أطعمة ملوثة، وأن هناك 420 ألفا يموتون سنويا للسبب نفسه".