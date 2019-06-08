"النهضة" التونسية: جاهزون للانتخابات ونعد برنامجا واقعيا

أعلن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية ​علي العريض​ جاهزية الحركة "لخوض ​الانتخابات​ البرلمانية المقبلة المقررة في 6 تشرين أول المقبل"، مشيرًا إلى أنها "تعد ببرنامج واقعي للسنوات الخمس المقبلة".

وشدد العريض على أن "الأولوية حاليًا هي لإعداد قوائم المرشحين لتلك الانتخابات".

يذكر أن "النهضة" هي حزب ذو مرجعية إسلامية تونسية، وتأسست عام 1972 باسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، وكانت تنشط سريًا، ثم أعلنت عن نفسها في 1981، وغيرت اسمها إلى "حركة النهضة".

كما أنها للقمع والاضطهاد في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011)، وسُجن عدد من قادتها وهجّروا لسنوات طويلة، لكنها عادت لتتصدر المشهد السياسي، بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام بن علي، عام 2011.