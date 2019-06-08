تشكيل حكومة ائتلافية في مولدوفا بعد 3 أشهر من المفاوضات

وقع ​الحزب الاشتراكي​ لجمهورية ​مولدوفا​ الموالي ل​روسيا​ وتحالف "ACUM" اليميني الموالي للغرب المكون من حزبي "منصة الكرامة والحقيقة" و"العمل والتضامن"، على اتفاقية تحالف لتشكيل حكومة ائتلافية بعد 3 أشهر من المفاوضات أعقبت ​الانتخابات​ البرلمانية التي شهدتها البلاد في شباط الماضي.

وعقب التوقيع تم اختيار زينايدا غريتشاني رئيسة الحزب الاشتراكي رئيسة للبرلمان، ومايا ساندو رئيسة حزب العمل والتضامن رئيسة للوزراء، كما صادق البرلمان على قائمة الوزراء وبرنامج ​الحكومة​.

وأدت ساندو والوزراء اليمين الدستوري أمام رئيس البلاد إيغور دودون.

ولم يتمكن أي من الأحزاب من الحصول على عدد من المقاعد في البرلمان المكون من 101 مقعدا يمكنه من ​تشكيل الحكومة​ بمفرده في الانتخابات التي أجريت 24 شباط الماضي.

يذكر أن الحزب الاشتراكي حصل على 35 مقعدا، والحزب الديمقراطي على 30 مقعدا، وتحالف "ACUM" على 26 مقعدا، وحزب "شور" على 7 مقاعد، بالإضافة إلى 3 نواب مستقلين.