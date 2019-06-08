القضاء الأميركي يخفف عقوبة ضابط متهم بارتكاب جرائم حرب بالعراق

قرر قاض عسكري في ​الولايات المتحدة​ تخفيف عقوبة يواجهها الضابط في القوات الخاصة الأمdركية إدوارد غالاغر المتهم بارتكاب جرائم حرب في ​العراق​.

ورفض القاضي الكابتن آرون روغ إسقاط تهمة القتل عن ضابط العمليات الخاصة في قوات "نافي سيلز"، وذلك على خلفية فضيحة محاولة طرف الادعاء ​التجسس​ على رسائل محامي غالاغر، ما أدى إلى طرد كبير المدعين من المحاكمة مؤخرWا.

وأكّد روغ أنه "سيسمح لمحامي غالاغر برفض شخصين إضافيين أثناء عملية تشكيل هيئة المحلفين في بداية المحاكمة"، دون ذكر السبب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

نتيجة لهذا القرار، يواجه الضابط، في أسوأ سيناريو، الحكم ب​السجن المؤبد​ لكن مع إمكانية الإفراج المبكر، بحسب المصدر نفسه.

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وكانت العقوبة القصوى، السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المبكر، في حال إدانة الضابط بتهمة القتل عمدًا في إحدى أبرز قضايا جرائم الحرب في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المقرر، أن تبدأ محاكمة غالاغر، قائد فصيل في "نافي سيلز" (39 عاما)، في 17 حزيران الجاري، وهو يواجه اتهامات بقتل مدنيين أعزلين، هما طفلة ورجل مسن، إلى جانب ذبح أسير مصاب من عناصر تنظيم "داعش" بسكين في العراق عام 2017.

غير أنه يتوقع أن يكون "غالاغر" بين العسكريين المتهمين أو المدانين في قضايا ارتكاب جرائم حرب الذين أعلن الرئيس ​دونالد ترامب​ في أيار الماضي نيته العفو عنهم.