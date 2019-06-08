رئيس وزراء الهند يدعو لمؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب

دعا ​رئيس وزراء الهند​ ​ناريندرا مودي​ لعقد مؤتمر دولي لإجراء مناقشات جادة تستهدف الوصول إلى نتائج من أجل سد الثغرات التي يستغلها ​الإرهاب​يون، ومن يدعمهم لمواجهة خطر الإرهاب في المنطقة وفي العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مودي ببرلمان جزر ​المالديف​ بالعاصمة ماليه، وذلك خلال أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.

وأكّد رئيس وزراء الهند أن "الإرهاب لا يمثل تهديدًا لبلد ما فحسب، بل للحضارة الإنسانية كلها"، متسائلًا أن "​المجتمع الدولي​ عمل بنشاط من أجل اتفاقية عالمية، وكثير من المؤتمرات لمواجهة تهديد تغير المناخ، لماذا لا يتم ذلك مع قضية الإرهاب؟"

ولفت مودي إلى أن "المالديف تمثل أولوية في سياسة الجوار".

يذكر أن مودي سيوقع عدة اتفاقيات أثناء زيارته للمالديف، ثم يتوجه بعد ذلك إلى ​كولومبو​ عاصمة ​سريلانكا​ حيث من المتوقع أن تكون قضية الأمن على رأس جدول أعمال الزيارة.