صحيفة أميركية: طائرة "تو-22" الروسية المطورة فاجأت "البنتاغون"

أفادت صحيفة "The National Interest" الاميركية بان "البحرية الأميركية فوجئت بظهور طائرة "تو- 22 إم 3 إم" المطورة في حوزة القوات الجوية والفضائية الروسية"، موضحةً ان "طائرة "تو-22" الروسية القديمة كانت تستهدف سابقا حاملات الطائرات. لكن الطائرة المطورة حصلت نتيجة تحديثها على أسلحة أكثر فاعلية تشكل خطورة على كل السفن البحرية، بما فيها حاملات الطائرات الأميركية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "صواريخ "خا-32" المجنحة الثقيلة التي تزودت بها الطائرة تصلح لتدمير السفن البحرية كبيرة الحجم واختراق دفاعاتها الجوية مثل نظام Aegis" ولم تستبعد "أن تتزود "تو-22" قريبا بصواريخ فرط صوتية مثل "كينجال" التي تبلغ سرعتها 10 ماك".
ولفتت إلى أن "الطائرة الجديدة حصلت كذلك على نظام جديد للملاحة الفضائية، كما ازدادت قدرتها على التزود بالوقود في الجو، ما ضاعف من مدى عملها إلى حد بعيد".
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