صحيفة أميركية: طائرة "تو-22" الروسية المطورة فاجأت "البنتاغون"

أفادت صحيفة "The National Interest" الاميركية بان "​البحرية الأميركية​ فوجئت بظهور ​طائرة​ "تو- 22 إم 3 إم" المطورة في حوزة ​القوات​ الجوية والفضائية الروسية"، موضحةً ان "طائرة "تو-22" الروسية القديمة كانت تستهدف سابقا حاملات الطائرات. لكن الطائرة المطورة حصلت نتيجة تحديثها على أسلحة أكثر فاعلية تشكل خطورة على كل ​السفن​ البحرية، بما فيها حاملات الطائرات الأميركية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "​صواريخ​ "خا-32" المجنحة الثقيلة التي تزودت بها الطائرة تصلح لتدمير السفن البحرية كبيرة الحجم واختراق دفاعاتها الجوية مثل نظام Aegis" ولم تستبعد "أن تتزود "تو-22" قريبا بصواريخ فرط صوتية مثل "كينجال" التي تبلغ سرعتها 10 ماك".

ولفتت إلى أن "الطائرة ​الجديدة​ حصلت كذلك على نظام جديد للملاحة الفضائية، كما ازدادت قدرتها على التزود ب​الوقود​ في الجو، ما ضاعف من مدى عملها إلى حد بعيد".