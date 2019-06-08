حزب الأمة السوداني طالب المجلس العسكري بالإفراج عن جميع المعتقلين

دان حزب الأمة القومي ​السوداني​ "حملة الاعتقالات التي طالت أحد قياداته"، مطالباً ​المجلس العسكري​ الانتقالي بإطلاق سراح جميع المعتقلين"، مطالباً محملاً المجلس العسكري "حالة الانسداد السياسي والانفلات الأمني".

كما اتهم المجلس العسكري بـ"المراوغة والتصرفات القمعية الرعناء التي أدت إلى حالةٍ من الانفلات الأمني، وترويع رهيب للمواطنين، وإذلال واستهداف السياسيين"، مندداً بـ"اعتقال عادل المفتي عضو المكتب السياسي للحزب، وآخرين من بينهم ياسر عرمان".

وحذَّر من أن "استمرار احتجاز السياسيين لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من الانسداد، وعليه يجب إطلاق سراحهم فوراً بلا استثناء".