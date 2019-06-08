احتفال باليوم الوطني للغة التركية في رومانيا

شهدت مدينة كونستانتسا (كوستنجه) المطلة على البحر الأسود شرقي ​رومانيا​، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني للغة التركية في البلاد.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن "الاحتفال جرى تنظيمه بالتعاون مع "​وكالة التعاون والتنسيق التركية​" (تيكا) والاتحاد الديمقراطي التركي في رومانيا.

يذكر أن رومانيا -التي تضم أقلية كبيرة ناطقة بالتركية من الأتراك والتتار والرومان الناطقين بالتركية- تحتفل باليوم الوطني للغة التركية، في الأسبوع الأول من شهر حزيران من كل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية شمال مقدونيا تضم أقلية من تركمان اليوروك، فيما تضم جمهورية مولدوفا (الناطقة بالرومانية) جمهورية الغاغاوز ذاتية الحكم ذات الغالبية التركية.

وإلى جانب الجمهوريات التركية السبعة ​تركيا​ وجمهورية شمال قبرص التركية وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزيا وكازاخستان، ينتشر التُرك كقومية رئيسية ضمن جمهوريات فيدرالية داخل الاتحاد الروسي (توفا، باشقوردستان، ياقوتيا، تتارستان، ألطاي)، وإقليم تركستان الشرقية في الصين، وكأقليات في القرم (التتار)، ودول البلقان (أتراك البلقان)، وسوريا ولبنان والعراق (التركمان).