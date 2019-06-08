إصابة أستاذ أميركي سقط من الطابق السابع في كردستان العراق

أفاد مصدر أمني بأن أستاذًا في الجامعة الأميركية بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، أصيب إثر سقوطه من الطابق السابع حيث يسكن في شقته الكائنة في مجمع باك سيتي وسط المدينة، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح بليغة".
وأضاف المصدر أن "الأستاذ صيني الأصل ويحمل الجنسية الأميركية ويدعى بيتر جون"، مشيرا إلى أن "جون نقل على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة كون حالته الصحية غير مستقرة".
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