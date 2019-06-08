كيدانيان: نتوقع موسما صيفيا مزدهرا وواعدا وأعدادا كبيرة من السياح

لفت وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ في حديث تلفزيوني إلى "اننا نتوقع موسما صيفيا مزدهرا وواعدا وأعدادا كبيرة من السياح"، مشيراً إلى أن "فنادق الخمس نجوم باتت محجوزة بالكامل وحتى فوق طاقاتها".

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