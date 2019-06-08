علمت قناة الـ"LBC" بأن "زوجة الارهابي الذي نفد هجوم ​طرابلس​ ليلة ​عيد الفطر​ عبد الرحمن مبسوط تنبهت الى أن زوجها يحضّر لعمل خطير ب​السلاح​، وعندما طلقها قبيل العملية الارهابية، ذهبت الى منزل أهلها في طرابلس وأخبرت أشقاءها بأن زوجها يحضر لعمل ما وعندما انتشرت المعلومة في المنزل والحي طلب أحدهم منها مرافقته إلى مركز ​مخابرات الجيش​ وأثناء ذهابها إليه وقبل الوصول نفذ مبسوط العملية".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBC: زوجة مبسوط أرادت الإبلاغ عنه لكنه نفذ العملية قبل أن تتمكن من ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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