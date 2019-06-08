وليد البعريني: لابعاد الأجهزة العسكرية والأمنية عن التجاذب السياسي

وجه عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، في بيان، تحية لـ"قيادة وعناصر ​قوى الأمن الداخلي​ لمناسبة الذكرى 158 لتأسيس هذه المؤسسة"، مشيدا بـ"مناقبيتهم والجهود التي تبذل من قبلهم للحفاظ على لبنان وصون أمنه".

وإذ أسف أن "تحل ذكرى التأسيس، وسط جو من الأسى، بعد استشهاد اثنين من أبناء هذه المؤسسة، جراء الجريمة التي هزت طرابلس"، اعتبر أن "العزاء يبقى في أن تضحياتهم أثمرت استقرارا للبنان، على الرغم من الأوضاع في المنطقة"، داعيا جميع القوى إلى "التفاف حول مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وكل الأجهزة العسكرية والأمنية، وإبعادها عن التجاذب السياسي، خصوصا أن هذه المؤسسات تؤدي دورها بالكامل وبمجهود استثنائي".