تريزيان لقيومجيان: الجمعيات التي أتحدث عنها معروفة

رد النائب ​هاغوب ترزيان​ على رد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ عليه، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "صديقي ريشار لي ملء الثقة بشخصك، وأنت مشكور على كل أعمالك، والجمعيات التي أتحدث عنها معروفة، وكنت قد رفعت الصوت من قبل، والمطلوب التعاون والتدقيق بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية ليتم وضع آلية لصرف الأموال العامة".

وكان قيومجيان قد كتب، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على ترزيان: "صديقي هاغوب ترزيان، حرصًا على مصداقيتك ومعرفتك، إن ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ ليست مسؤولة الا عن عقودها المبرمة مع مؤسسات الرعاية والجمعيات غير الوهمية، واوقفنا العمل مع ٢٠ جمعية لم تلتزم العقد. اما الجمعيات الوهمية، فأتمنى عليك تقديم إخبار للقضاء وابلاغ الداخلية عنها".