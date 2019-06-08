لفت نقيب أصحاب ​الفنادق​ في ​لبنان​، ​بيار الأشقر​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "منذ أن رفعت السلطات ​السعودية​ الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان باتت أعداد السياج الخليجيين كيبرة وبدأت الحجوزات من قبل للمجيء إلى لبنان ونشهد أيضا نموا بعدد السياح الغربيين إلى لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر بيار الأشقر: نشهد حجوزات كثيرة من قبل السياح خاصة الخليجيين منهم والغربيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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