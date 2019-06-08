ألان عون: لإجراء مراجعة شاملة لما حصل بين المستقبل والوطني الحر مع عودة الحريري

أكّد عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ألان عون، حول السجال الحاصل بين "​التيار الوطني الحر​" وتيار "المستقبل"، أنه "يجب، مع عودة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، إجراء عملية مراجعة شاملة لما حصل لوضع النقاط على الحروف في المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى "أننا بحاجة لعلاقة جيدة مع رئيس الحكومة والأفرقاء الآخرين المشاركين في الحكومة لنتمكن من الإنتاج بشكل فعال فيها".

وشدد عون، في حديث تلفزيوني، على أنه "لا يوجد مقاطعة ولا يمكن للحريري أن يقاطع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ولا الوزراء في الحكومة، وحكمًا سيحصل تلاق بيننا"، مبينًا أن "اللقاء سيكون له جانب خاص بالعلاقة بين التيارين يجب معالجته عاجلًا أو آجلًا".

وأوضح أن "أي شيء يزعجنا سنقوله لهم وسيخبرونا بما يزعجهم لنتمكن من مناقشته معًا والقيام بالمعاتبات اللازمة والتفاهمات اللازمة"، مضيفًا أن "هناك مئات الملفات التي ينتظرها ​اللبنانيون​ والتي لا تحل بالعتاب والسجالات".