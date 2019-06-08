سيزار أبي خليل: اللبنانيون يعون أن الإصلاح هو لمصلحتهم

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​، في حديث تلفزيوني، عدم النهاون مع الإصلاح الذي حصل في ​الموازنة​ العامة، مشيراً إلى أن الأمور رهن بالنقاشات التي ستحصل في جلسة المال والموازنة والجلسة العامة.

ورداً على سؤال، شدد أبي خليل على أن لا أحد حريص على العكسر أكثر من "​التيار الوطني الحر​"، الذي نشأ من رحم ​المؤسسة العسكرية​، لافتاً إلى أن اللبنانيين يعون بأن الإصلاح هو لمصلحتهم، ولا يمكن أن يستمر الصرف في المال العام على النحو الذي كان سائداً في الفترة السابقة.