سيزار أبي خليل: اللبنانيون يعون أن الإصلاح هو لمصلحتهم

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، في حديث تلفزيوني، عدم النهاون مع الإصلاح الذي حصل في الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الأمور رهن بالنقاشات التي ستحصل في جلسة المال والموازنة والجلسة العامة.
ورداً على سؤال، شدد أبي خليل على أن لا أحد حريص على العكسر أكثر من "التيار الوطني الحر"، الذي نشأ من رحم المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أن اللبنانيين يعون بأن الإصلاح هو لمصلحتهم، ولا يمكن أن يستمر الصرف في المال العام على النحو الذي كان سائداً في الفترة السابقة.
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