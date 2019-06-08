رئيس تجمع الصناعيين بالبقاع: ملتزمون الاستثمار وتطوير الاعمال في لبنان

وجه رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل بمناسبة عيد ​قوى الامن الداخلي​ 158 رسالة تهنئة الى مدير عام قوى الامن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ وكل ضباط ورتباء وافراد ​قوى الأمن الداخلي​، مؤكدا ان "الصناعيين ملتزمون الاستثمار وتطوير الاعمال في ​لبنان​ نتيجة ثقتهم الكبيرة بالأمن والأمان الذي حققتموه الى جانب اخوتكم في ​المؤسسة العسكرية​ من قوى الامن العام و​الجيش اللبناني​".

ولفت إلى "أننا نرجو ​القيادة​ السياسية الاستمرار في دعم ​الاجهزة الامنية​ اللبنانية عبر عدم تخفيض مخصصاتها في ميزانية 2019 كجزء من استثمار طويل الأمد لتعزيز القدرات المهنية لإنفاذ القانون في لبنان لجلب الاستثمارات ​الجديدة​ والإبقاء على الموجودة ، حيث من المؤكد أن هذه الاستثمارات سوف تهجر لبنان عند تراجع المناخ الأمني الجيد السائد حاليا بفضل جهود وسهر وتضحيات قوى الأمن الداخلي بكافة قطعاتها ووحداتها الى جانب الجيش اللبناني وكل ​القوى الامنية​ والعسكرية".