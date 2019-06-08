حشرات صغيرة تجتاح عكار بعد زخات البرد

اجتاحت حشرات صغيرة معروفة شعبيا بال"نمنم" ​منطقة عكار​ ومناطق شمالية عدة، اثر زخات البرد وتغير الأحوال المناخية. وبما أن الانارة تشكل جاذبًا لهذه الحشرات، نصح الأهالي باطفاء الأنوار الداخلية والخارجية تجنبًا لدخولها المنازل، وسط مناشدات للبلديات لرش مبيدات.

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