تمنى المكتب الاعلامي ل​نزار زكا​ "عدم إستباق الاحداث وعدم تحديد مواعيد خاطئة ومتسرّعة عن عودة نزار الى وطنه وأهله، او بث معطيات غير دقيقة من شأنها التشويش على المبادرة القائمة، هذه الفترة الدقيقة تتطلّب من الاعلام تحديدا مسؤولية وترفّعا والتزام المعيار المهني، ولنضع جانبا حسّ السبق الصحافي"، مؤكداً أنه "المصدر الموثوق فيه لمتابعة كل التطورات المتعلقة بنزار، وهو على أتم الجهوزية للرد على أي إستفسار".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي لنزار زكا: لعدم تحديد مواعيد خاطئة عن عودته للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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