باسيل: من الطبيعي أن ندافع عن العمالة اللبنانية بوجه أي عمالة أخرى

أشار وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ إلى أن "البعض يتهمنا ب​العنصرية​ لأن الإنتماء اللبناني لديه ليس قوياً بما فيه الكفاية ليشعر بما نشعر به"، موضحاً أن العنصرية تكون تجاه أبناء الوطن الواحد وليس من خلال تفضيل أبناء الوطن على مواطني الدول الأخرى، مشدداً على أن هذه سيادة الدول على أرضها.

وفي كلمة له في المؤتمر الختامي للطاقة الإغترابية، أوضح باسيل أنه إنطلاقاً من ذلك "من الطبيعي أن ندافع عن العمالة اللبنانية بوجه أي عمالة ثانية لأن اللبناني قبل الكل"، لافتاً إلى أن "هناك من لا يفهم أن لبنانيتنا فوق أي شيء آخر، وأن الإنتماء اللبناني هو إنتماء لحضارة وتاريخ ووطن".

وشدد باسيل على لبنان يستطيع أن يكون ممراً لإمار المشرق ويملك الإمكانيات اللازمة لذلك، متوجهاً إلى المغتربين بالقول: "وطنكم يريدكم ويبحث عنكم ولبنان يحتاج للنفس المقاوم".

وفي حين أشار إلى أن التلوث الأخطر على لبنان هو التلوث الإعلامي الذي لا يرى شيئاً إيجابياً، شدد باسيل على أن من واجب المغتربين نقل الصورة الإيجابية عن لبنان، معتبراً أنهم يستطيعون في حياتهم اليومية المساعدة في تصحيح الميزان التجاري، مؤكداً أن "إقتصادنا ونظامنا المصرفي لا يزال مثال للدول الاخرى".

وشدد باسيل على أن المغتربين هم صورة لبنان الجميلة ولبنان الحقيقي، لافتاً إلى أنهم شاركوا في المؤتمر لأنهم مؤمنين في البلد أكثر من كثيرين يعيشون داخله.