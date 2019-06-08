شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم يتهم النظام القطرى بالخيانة العظمى: خان ومازال يخون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم أمير قطر تميم بن حمد، النظام القطرى بممارسة الخيانة العظمى ضد القطريين وخيانة العرب.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": للأسف تنظيم الحمدين الإرهابى يمارس الخيانة العظمى ضد قطر والقطريين ، خان ومازال يخون العرب ويخون المسلمين كافة.

وتابع ابن عم تميم بن حمد مهاجما تنظيم الحمدين: يحاول بيع المقدسات والدماء البريئة والأموال والأعراض في فلسطين وغيرها من بلدان المسلمين. أرجوكم فرقوا بين من يمارس "الخيانة" ومن يدافع عن الدين والمقدسات.

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