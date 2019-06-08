شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تورطت الدوحة فى دعم الإخوان بكتابة مقالات تحريضية بصحف غربية؟.. باحث يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن كتابة قيادات إخوانية مقالات فى عدد من الصحف الأجنبية وعلى رأسها فورين بوليسى ونيويورك تايمز وجارديان وواشنطن بوست يؤكد تدخل المال القطرى لشراء صفحات فى صحف ومجلات وساعات فى الاعلام الغربى لحساب شخصيات محسوبة على الإخوان للترويج لرؤية جماعة الإخوان ولروايتها للأحداث.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن مقالات الإخوان التحريضية فى الصحف الغربية يخدم بشكل غير مباشر مصالح قطر التي تقف على الجهة المقابلة من الرباعى العربي داعمة للاسلام السياسى ومحاولة نفى صفة الإرهاب عنه باظهاره لدى الغرب فصيل سلمى معارض يملك وجهة نظر سياسية واقتصادية مختلفة عن رؤى النظام الحالى.

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وتابع هشام النجار: الهدف الأول هنا هو إظهار جماعة الإخوان المدعومة من قطر بصفة مختلفة عن صفتها المتطرفة وعن حقيقتها كتنظيم إرهابى تكفيرى إقصائى.