شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم بالبرلمان: نتابع امتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن لجنة التعليم تجرى متابعات مستمرة طوال الأيام الجارية، حول سير امتحانات الثانوية العامة فى مختلف المحافظات، بالتنسيق المستمر مع مسئولى وزارة التعليم للأطمئنان على العملية التعليمية بشكل عام ، وبحث أى عوائق تقابل الطلاب فى المحافظات.

وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان فى تصريح لها، أن اللجنة تتابع جميع الإجراءات والتشديدات من أجهزة الدولة المختلفة خطوة بخطوة خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى مساندة الوزارة والمديريات فى كافة الخطوات المساعدة على سير الامتحانات بشكل سليم لمواجهة الغش أو أى عمليات تسيب فى الامتحانات، ومواجهة أى محاولات لما يسمى للغش الإلكتروني أو الصفحات المتخصصة فى تسريب الامتحانات.

وتابعت أن هناك خطوات يتخذها المسئولين للحفاظ على سير الامتحانات بشكل جيد، بالإضافة إلى توفير كل الاحتياجات للطلاب دون أى عوائق أو مشاكل ، لافتة أن اللجنة ستكون متابعة طوال فترة الامتحانات بالإضافة إلى الزيارات ومتابعة من خلال غرفة عمليات الوزارة والمديريات المختلفة فى المحافظات .

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