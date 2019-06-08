شكرا لقرائتكم خبر عن تخوفًا من فوز المعارضة التركية.. أردوغان يقرر نقل ممتلكات البلدية لأماكن أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ديكتاتورية أردوغان ونظامه، فى إعادة انتخابات بلدية اسطنبول بعد فوز المعارض التركى أكرم إمام أوغلو، إلا أن الخوف والترقب لا زال يشهده حزب العدالة والتنمية بعد فقد الثقة في مرشحه على مقعد بلدية إسطنبول، بن علي يلدريم، رئيس الوزراء السابق، وتحسبا لتكرار هزيمته أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، في جولة الإعادة، قرر نقل ممتلكات البلدية إلى أماكن أخرى.

أردوغان قرر بنقل 20 منشأة من ممتلكات بلدية إسطنبول الكبرى، من بينها عدة مراكز ثقافية، وشركة إس بارك المتخصصة في تصميم وتنفيذ مواقف السيارات، إلى بلدية إيسنلار، التابعة لحزب العدالة والتنمية، والتي يرأسها توفيق جوكسو، حسب ما نشره موقع "ديكان".

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كان أكرم إمام أوغلو، فاز برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية التي أُجريت 31 مارس الماضي، وسُحبت وثيقة التنصيب منه، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات إلغاء نتائج الاقتراع، بضغوط من حكومة إردوغان، للاستحواذ على المدينة الاقتصادية الأهم.