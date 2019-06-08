شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالبرلمان: الداخلية تتصدى ليل نهار لمحاولات ضرب استقرار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب نواب البرلمان بسرعة رد وزارة الداخلية على الإرهابيين والثأر للشهداء، مؤكدين أن الوزارة تعكف على القيام بدورها ليل نهار للرد على من يحاول العبث بالوطن وضرب استقرارها.

ويقول النائب يحيى كدوانى عضو مجلس النواب أن وزارة الداخلية بجميع أجهزتها لا تتوقف ليلا أو نهارا عن أداء المهمة الموكلة إليها فى مواجهة المؤامرة الكبرى التى تحاك لمصر، وتعمل على تأمين البلاد وحماية أمنها القومى باعتباره واجب واطنى وعقيدة قتالية.

وشدد أن النصر أو الشهادة مهمة يؤمن بها رجال الشرطة، معتبرا أن ما قامت به الداخلية "خلال الساعات الماضية هو نجاح مكلل لها، ورسالة للعناصر الإرهابية بأن كل محاولاتها لهدم الدولة ستبوء بالفشل وهى محاولة من القوى الخارجية ومن العناصر الهاربة التى تسعى لضرب استقرار الدولة.

Advertisements

وأكد أن ما تقوم به "الداخلية" من جهود يشفى صدور المصريين جميعا، مشددا أنه ليس ثأرا لما حدث بل دور تقوم به الدولة متمثلة فى القوات المسلحة والداخلية للتصدى للإرهاب.

بينما أشادت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، بيقظة القوات المسلحة والداخلية بما قامت به من عمليات أخيرة للتصدى للعناصر الإرهابية، مؤكدة أن الدولة المصرية ولادة للأبطال، وكل شهيد سيلقى ربه سيأخذ بثأره المئات.

وأشارت النائبة إلى أن القوات المسلحة والداخلية تبذل مجهودا كبير فى سيناء استطاعت منه وقف العمليات الإرهابية والقضاء على غالبية العناصر المأجورة هناك.